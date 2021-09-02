Osmaniye'de takla atarak alev alan otomobilin sürücüsü yanarak yaşamını yitirdi
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Osmaniye'de takla atarak alev alan otomobilin sürücüsü yanarak yaşamını yitirdi

Osmaniye'de takla atarak alev alan otomobilin sürücüsü yanarak yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de takla atarak yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Osmaniye'de takla atarak yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kadirli'den Osmaniye istikametine giden otomobil, merkeze bağlı Kazmaca köyü Tüllüce mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla atmaya başladı.

Yol kenarındaki ağaca çarpıp ters dönen otomobil alev alırken, araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken ceset, yapılan incelemelerin ardından araçtan çıkarılarak Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin kimlik tespiti ile otomobilin plakasının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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Osmaniye'de takla atarak alev alan otomobilin sürücüsü yanarak yaşamını yitirdi - Haberler
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