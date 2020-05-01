Osmaniye'de şüpheli ölüm... 23 yaşındaki gencin cesedi 3 gün sonra bulundu
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Osmaniye'de şüpheli ölüm... 23 yaşındaki gencin cesedi 3 gün sonra bulundu

Osmaniye'de şüpheli ölüm... 23 yaşındaki gencin cesedi 3 gün sonra bulundu
01.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:32

Osmaniye'de şüpheli ölüm... 23 yaşındaki gencin cesedi 3 gün sonra bulundu Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde 3 gün önce öldüğü tahmin edilen 23 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

Osmaniye'de şüpheli ölüm... 23 yaşındaki gencin cesedi 3 gün sonra bulundu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde 3 gün önce öldüğü tahmin edilen 23 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Çiyanlı köyü ile Sofular köyü arasındaki yolda, Halepli dere mevkiinde kazak ile kamelya demirine bağlı hareketsiz şekilde duran kişiyi görenler durumu hemen Jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve Jandarma ekipleri, şahsın ölü olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada çürümeye yüz tutmuş cesedin yaklaşık 3-4 günlük olduğu, cesedi bulunan kişinin 23 yaşındaki Kadirli ilçesi Kiremitli köyü nüfusuna kayıtlı olan Adana ikamet eden Mehmet Furkan K. olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Mehmet Furkan K.'nin cesedinin bulunduğu yere nasıl geldiği, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde Jandarma soruşturma başlattı.

Osmaniye'de şüpheli ölüm... 23 yaşındaki gencin cesedi 3 gün sonra bulundu

Kaynak: İHA

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