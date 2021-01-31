Hasanbeyli ilçesinde, kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
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Hasanbeyli ilçesinde, kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

31.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:22

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Hasanbeyli Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayıp giderek etkisini artıran sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evleri su bastığını ve 4 köprünün zarar gördüğünü belirtti.

Ekiplerin zarar gören alanlarda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Denizoğlu, şu bilgileri verdi:

"Çok şükür yaşanan büyük olumsuzluğa rağmen can kaybımız ve yaralımız yok. Bir köprü tamamen çökerken 3 köprüde ise kısmi hasar oluştu. 10 yerde istinat duvarı çöktü. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direği devrildi. Yollarda derin çukurlar oluşurken, birçok yerde toprak kayması meydana geldi. Birkaç yerde ise ahırlar ve içeride bulunan hayvanlar zarar gördü."

Denizoğlu, ilçede hasar tespit çalışmalarına başlandığını, zarar gören ailelere yiyecek yardımı yapıldığını bildirdi.

Hasanbeyli ilçesinde, kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Hasanbeyli ilçesinde, kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Hasanbeyli ilçesinde, kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Hasanbeyli ilçesinde, kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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