Son dakika haber... Otomobille kamyon çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Otomobille kamyon çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA, Murat Anıl - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri... Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

CEYHAN, ADANA (AA) - Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Murat Dirlik'in kullandığı 80 FS 424 plakalı otomobil, Osmaniye- Ceyhan kara yolunun 20. kilometresinde, Burhan Demir idaresindeki 01 DKK 60 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücü Dirlik olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki 1 kişi ağır yaralandı.

Yaralı, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dirlik'in cesedi ise yapılan incelemenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Son dakika haber... Otomobille kamyon çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haber... Otomobille kamyon çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haber... Otomobille kamyon çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haber... Otomobille kamyon çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haber... Otomobille kamyon çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Murat Anıl - Güncel

Osmaniye, Ceyhan, Ölü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title