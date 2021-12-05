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Osmaniye'de orman yangını (1)

Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Haberler | Güncel
Osmaniye'de orman yangını (1)

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde orman yangını çıktı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Kızyusuflu köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan müdahale başlattı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Osmaniye'de orman yangını (1)

Osmaniye'de orman yangını (1)

Osmaniye'de orman yangını (1)

Osmaniye'de orman yangını (1)

Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Son Dakika Haberleri

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