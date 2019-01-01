Osmaniye'de Hitap Eğitimi

Osmaniye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünde, Hizmet Takip Projesi (HİTAP) hakkında eğitim düzenlendi.



SGK İl Müdürü Mücahit Çelik, kurumda düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, eğitime 50 personelin katıldığını belirtti.



Hizmet kalitesinin önemli olduğuna dikkati çeken Çelik, "Devlet memurlarının tüm bilgilerinin saklanması, elektronik ortamda izlenerek gereksiz yazışmaların ve zaman kaybının önlenmesi ve emekli aylığı bağlanması süresinin en aza indirilmesi amacıyla başlatılan HİTAP kullanımında yaşanan tereddütler ve fiili hizmet süresi zammı tespitine ait programın kullanımı ile ilgili olarak düzenlenen eğitimin büyük fayda sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmadan sonra SGK Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı tarafından video konferans sistemiyle katılımcılara eğitim verildi.

Kaynak: AA