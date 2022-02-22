Osmaniye'de Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına kütüphane açıldı

FIRAT, MALATYA (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 100. Yıl Ortaokulu'nda oluşturulan Fırat Yılmaz Çakıroğlu Kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı.

Osmaniye Ülkü Ocakları Başkanı Burak Bulut törende Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının yaşatılması adına oluşturulan kütüphanenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çakıroğlu'nun adının ölümsüzleştirilmesinin oluşturulan kütüphanelerde kitapların okunmasıyla olacağını belirten Bulut, "Nice Fırat'lar yetişsin diye, okulumuzda güzel bir kütüphane oluşturuldu. Mevcut öğrenci kardeşlerimizin de her gördüğünde Çakıroğlu'nu merak etmesi hasebiyle şahsım ve mensubu olmaktan onur duyduğum ülkücü-milliyetçi hareketi gururlandırmıştır." diye konuştu.

Kütüphanenin açılış kurdelesi kesildikten sonra davetliler okuma etkinliğine katıldı.