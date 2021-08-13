Osmaniye'de evlere dadanan hırsız yakayı ele verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de evlere dadanan hırsız yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de 4 ayrı adresten motosiklet, laptop ve klima dış ünitesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi şahıs tutuklandı.

Osmaniye'de 4 ayrı adresten motosiklet, laptop ve klima dış ünitesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi ve Rahime Hatun Mahallesi'nde bulunan 4 ayrı adreste farklı günlerde hırsızlık olayları meydana geldi. İkametlerinde bulunan motosiklet, laptop ve klima dış ünitesinin çalındığı yönünde ihbarda bulunan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı mahallelere sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı bölgelerde geniş çaplı araştırma yaptı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, izledikleri görüntülerde hırsızlığı gerçekleştiren şahsın 14'ü hırsızlık olmak üzere toplamda 28 suç kaydı bulunan T.S. olduğunu tespit etti. Şahsın yakalanması için fiziki takibe başlayan ekipler, şahsı kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan T.S. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şahıs emniyetteki ifadesinde yaklaşık 20 bin lira değerindeki 2 adet laptop, yaklaşık 6 bin 500 lira değerindeki motosiklet ile yaklaşık 2 bin lira değerindeki klima dış ünitesini ismini bilmediği şahıslara sattığını beyan ettiği öğrenildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de evlere dadanan hırsız yakayı ele verdi
Osmaniye'de evlere dadanan hırsız yakayı ele verdi
Osmaniye'de evlere dadanan hırsız yakayı ele verdi
Osmaniye'de evlere dadanan hırsız yakayı ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

Av tüfeği ile öldürülen gencin cesedi sokakta bulundu
Av tüfeği ile öldürülen gencin cesedi sokakta bulundu
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar
3 gündür kayıp kızın ailesinden çarpıcı iddia
3 gündür kayıp kızın ailesinden çarpıcı iddia
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Tanju Özcan Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın
Spor Muslera Mesut Özil Lionel Messi Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'de evlere dadanan hırsız yakayı ele verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 08:20:06. #1.16#

title