Osmaniye'de doğaseverler Karacoğlan Kanyonunda kamp kurdu - Haberler
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Osmaniye'de doğaseverler Karacoğlan Kanyonunda kamp kurdu

AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Osmaniye'de doğaseverler Karacoğlan Kanyonunda kamp kurdu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, birçok şelaleyi ve zengin bitki örtüsünü barındıran Karacaoğlan Kanyonu doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, birçok şelaleyi ve zengin bitki örtüsünü barındıran Karacaoğlan Kanyonu doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kanyona yürüyüş gerçekleştirerek kamp kurdu.

Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Kadir Koska, AA muhabirine, Karacaoğlan Kanyonu'nda 18 kişilik üyeleriyle güzel ve eğlenceli etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Osmaniye'de doğaseverler Karacoğlan Kanyonunda kamp kurdu

Osmaniye'de doğaseverler Karacoğlan Kanyonunda kamp kurdu

Osmaniye'de doğaseverler Karacoğlan Kanyonunda kamp kurdu

Osmaniye'de doğaseverler Karacoğlan Kanyonunda kamp kurdu

AA / Ersin Şimşek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Osmaniye'de doğaseverler Karacoğlan Kanyonunda kamp kurdu - Haberler
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