Osmaniye'de "Diyabet Okulu" Eğitimleri
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi'nde uygulanan Diyabet Okulunda 17. eğitim programı tamamlandı.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi'nde uygulanan Diyabet Okulunda 17. eğitim programı tamamlandı.
Diyabet Okulu sorumlusu Dahiliye Uzmanı Dr. Adem Kıdık ve eğitimciler, Devlet Hastanesi servislerinde tedavi gören diyabet hastaları ve gönüllülere yönelik eğitim verdi.
Eğitimlerde, diyabet hastalığı, diyabetin oluşum mekanizması, tıbbi beslenme tedavisi, diyabette insülin dışında kan şekerini düzenleyici ilaçlar, diyabetin akut komplikasyonları, diyabetin kronik komplikasyonları, diyabette fiziksel aktivite ve hareketler, diyabetle yaşam ve insülin tedavisi konularında bilgi verildi.