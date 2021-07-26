Osmaniye'de deprem Son Dakika! 26 Temmuz deprem oldu mu? Osmaniye ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Osmaniye'de deprem mi oldu?
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Osmaniye'de deprem Son Dakika! 26 Temmuz deprem oldu mu? Osmaniye ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Osmaniye'de deprem mi oldu?

Osmaniye'de deprem Son Dakika! 26 Temmuz deprem oldu mu? Osmaniye ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Osmaniye'de deprem mi oldu?
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Son dakika: Osmaniye'de deprem Son Dakika! 26 Temmuz Osmaniye'de deprem oldu mu? Osmaniye ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Osmaniye'de Düziçi'nde deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! Osmaniye'de deprem!

Osmaniye'de deprem Son Dakika! 26 Temmuz Osmaniye'de deprem oldu mu? Osmaniye ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Osmaniye'de deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! Osmaniye'de deprem! Osmaniye'de deprem mi oldu? İşte detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: OSMANİYE'DE DEPREM OLDU MU?

Alınan son dakika bilgisine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hissedilen deprem 4.3 büyüklüğündedir. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Enstitüsü'ne göre Osmaniye'de en son 23.55'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

Osmaniye'de deprem Son Dakika! 26 Temmuz deprem oldu mu? Osmaniye ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Osmaniye'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. AFAD'A göre Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İşte AFAD son depremler listesi: Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 26 Temmuz Pazartesi AFAD güncel deprem listesi:

Osmaniye'de deprem Son Dakika! 26 Temmuz deprem oldu mu? Osmaniye ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Osmaniye'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Osmaniye'de meydana gelen deprem il ilgili henüz ölü veya yaralı olup olmadığına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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Osmaniye'de deprem Son Dakika! 26 Temmuz deprem oldu mu? Osmaniye ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Osmaniye'de deprem mi oldu? - Haberler
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