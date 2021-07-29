Son dakika haberi | Orman yangınına müdahale sürüyor (4)

Son dakika habere göre Osmaniye'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Osmaniye'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Sarpınağzı köyü ile Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılan yangına müdahale sürüyor.

Havadan helikopter ve uçak ile karadan da arazözlerle müdahale edilen yangın bölgesinde ekipler, iş makineleriyle de yol açma çalışması sürdürüyor.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle Kazmaca, Sarpınağzı ve Kadirli ilçesindeki Karatepe'de bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık ile Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Başkan Tarhan, yangınla mücadele eden orman işçisi ve itfaiye ekiplerine de yemek ve içecek ikramında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat