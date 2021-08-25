Osmaniye'de Aslantaş Baraj Gölü'ne 428 bin sazan yavrusu bırakıldı
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Osmaniye'de Aslantaş Baraj Gölü'ne 428 bin sazan yavrusu bırakıldı

Osmaniye'de Aslantaş Baraj Gölü'ne 428 bin sazan yavrusu bırakıldı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce bölgede balıkçılığın gelişmesi adına Aslantaş Baraj Gölü'ne 428 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce bölgede balıkçılığın gelişmesi adına Aslantaş Baraj Gölü'ne 428 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Düziçi ilçesine bağlı Karaguz köyünde, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü balık yetiştirme tesislerinde yetiştirilen sazan yavruları düzenlenen törenle göle salındı.

Balıkların bırakılmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Recep Bulut, ilçeye bağlı Karaguz, Pirsultanlı ve Çerçioğlu köylerinde göle balık bırakıldığını belirterek, "Bakanlığımızın hazırladığı program kapsamında bu 3 köyümüzde toplam 428 bin sazanımızı suyla buluşturduk. İnşallah bereketli olur ve kısa sürede bu balıklarımızın ürediğini görürüz. Artık bu balıklarımız köylülerimize emanet. Onları korumak, gözlemlemek onların işi. Korudukları taktirde hem bölgede balıkçılık yapanlara, hem de civar köylülerimize faydalı olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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Osmaniye'de Aslantaş Baraj Gölü'ne 428 bin sazan yavrusu bırakıldı - Haberler
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