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Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobili sürücüsü yaralandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobili sürücüsü yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu Fakıuşağı köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçe ilçesinden Osmaniye Devlet Hastanesi'ne hasta nakli yapan K.T. idaresindeki 80 HC 031 plakalı ambulans ile İbrahim Ö. idaresindeki 53 BA 403 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan sağlık çalışanları ile nakli yapılan hasta yaralanmazken otomobil sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü İbrahim Ö. ile ambulansta bulunan hasta kaza yerinde hazır bulundurulan ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

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