Osmaniye'de 3 evin bahçe kapısının çalınması güvenlik kamerasında - Haberler
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Osmaniye'de 3 evin bahçe kapısının çalınması güvenlik kamerasında

AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
Osmaniye'de 3 evin bahçe kapısının çalınması güvenlik kamerasında

Osmaniye'de 3 evin demir bahçe kapılarını çalması güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli gözaltına alındı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 3 evin demir bahçe kapılarını çalması güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adnan Menderes, Alibekirli ve Kurtuluş mahallelerinde 3 evin demir bahçe kapısının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği şüpheli A.A.K'yi gözaltına aldı.

Zanlının, bahçelerdeki demir kapıları sökerek motosikletiyle götürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Asayiş, Güncel, Haber

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