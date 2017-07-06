Osmaniye'de 20 No'lu Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı

Osmaniye merkez İstiklal Mahallesinde 20 No'lu Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Törende konuşan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 20 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde 12 bin vatandaşa hizmet verileceğini belirterek, merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.



Daha sonra konuşan AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, açılışı yapılan Aile Sağlığı Merkezinin hayırlı olmasını dileyerek, Osmaniye'ye yapılacak olan 600 yataklı hastane hakkında bilgiler verdi. Önal, "Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahsis edilen 117 dönümlük arazi üzerine inşa edeceğimiz 600 yataklı devlet hastanesinin 8 Ağustos tarihinde proje ihalesi yapılacak. Bu ihale çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz da yapım ihalesine çıkılacak. Osmaniye'ye çok güzel bir hizmet olacak" diye konuştu.



Aile Sağlık Merkezinde 4 hekim, 4 aile sağlığı elemanı ile hizmet verileceğini belirten Osmaniye Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hayri Sarı, "Aile Sağlığı Merkezimizde poliklinik odası, tıbbi müdahale odası, gebe-bebek izleme odası, emzirme odası ve üreme sağlığı odası bulunmaktadır" dedi.



Sarı, Osmaniye'de 64 Aile Sağlığı Merkezi ve 167 Aile Hekimi ile sağlık hizmeti verildiğini sözlerine ekledi. - OSMANİYE