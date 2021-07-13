Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında şehitleri anma programı düzenlendi.

AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında şehitleri anma programı düzenlendi.

Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Akdeniz Bölge Koordinatörü Rasim Erdoğmuş, 15 Temmuz darbe girişiminin beyinleri yerinden oynatan bir hadise olduğunu söyledi.

Hain darbe girişimini yapanların neye uğradığını şaşırdığını ifade eden Erdoğmuş, "Devleti ve milleti korumakla görevli olanlara teslim edilen silahları, maaşını aldığı insanlara çevirmesi gerçekten aklımızın, hayalimizin kabul edemediği bir hadisedir. Ama bu millet çok ferasetli, onurlu bir millettir. Zekası, kabiliyetleri çok hızlı ortaya çıkan milletiz. Devlete ve millete, Cumhurbaşkanımıza, milletin birliği ve dirliğini yok etmeye karşı bir hareket gerçekleşiyor. Ama bu necip ve asil millet bu harekete öyle bir refleks gösteriyor ki, bu hainliği yapanlar neye uğradıklarını şaşırıyor." diye konuştu.

AK Parti Osmaniye İl Başkanı Seydi Gülsoy da, milletin ülkenin her köşesinde siyasi parti ayrımı yapmaksızın hain darbe girişimine karşı durduğunu hatırlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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