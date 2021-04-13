Başsavcılıktan 'Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı' iddialarına yanıt

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, "Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Tekne, "Cumhuriyet Savcısı M.B'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Tekne, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı" yönündeki iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklamaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"SAVCI RANDEVULU HASTANEYE GİTTİ"

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan Cumhuriyet Savcısı M.B'nin daha önce başlanılan ortopedik tedavisinin devamı olarak randevusu için dün hastaneye gittiğine yer verilen açıklamada Tekne, şunları kaydetti:

"DOKTOR, AŞAĞILAYICI ŞEKİLDE SAVCININ DIŞARI ÇIKMASINI İSTEDİ"

"Nöbetçi doktorun, asıl doktorun izinli olduğunu gerekçe göstererek tedaviden kaçınması üzerine Cumhuriyet Savcısı M.B'nin kendisini tanıtarak randevusunu hatırlatmasına rağmen nöbetçi doktorun muayene odasından ayrılarak tedaviden kaçınıp güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde M.B'nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, tedavi olmaksızın hastaneden ayrılan Cumhuriyet Savcısı M.B'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven