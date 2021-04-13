Başsavcılıktan 'Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı' iddialarına yanıt
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başsavcılıktan 'Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı' iddialarına yanıt

Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, "Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Tekne, "Cumhuriyet Savcısı M.B'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Tekne, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı" yönündeki iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklamaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"SAVCI RANDEVULU HASTANEYE GİTTİ"

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan Cumhuriyet Savcısı M.B'nin daha önce başlanılan ortopedik tedavisinin devamı olarak randevusu için dün hastaneye gittiğine yer verilen açıklamada Tekne, şunları kaydetti:

"DOKTOR, AŞAĞILAYICI ŞEKİLDE SAVCININ DIŞARI ÇIKMASINI İSTEDİ"

"Nöbetçi doktorun, asıl doktorun izinli olduğunu gerekçe göstererek tedaviden kaçınması üzerine Cumhuriyet Savcısı M.B'nin kendisini tanıtarak randevusunu hatırlatmasına rağmen nöbetçi doktorun muayene odasından ayrılarak tedaviden kaçınıp güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde M.B'nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, tedavi olmaksızın hastaneden ayrılan Cumhuriyet Savcısı M.B'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı
Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı
Başsavcılıktan 'Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı' iddialarına yanıt

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

Habibe Ayvacı kimdir? Habibe Ayvacı hayatı ve biyografisi! Habibe Ayvacı kaç yaşında, nereli?
Habibe Ayvacı kimdir? Habibe Ayvacı hayatı ve biyografisi! Habibe Ayvacı kaç yaşında, nereli?
Yunus Özdiken kimdir? Yunus Özdiken hayatı ve biyografisi! Yunus Özdiken kaç yaşında, nereli?
Yunus Özdiken kimdir? Yunus Özdiken hayatı ve biyografisi! Yunus Özdiken kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mansur Yavaş Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hadise Hande Erçel Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Necip Uysal Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başsavcılıktan 'Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı' iddialarına yanıt - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 00:51:40. #1.16#
title