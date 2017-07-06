Osmangazili Sporcu Olimpiyat Yolunda

Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu Bayram Kayan'ın da yer aldığı Türkiye Para-Taekwondo Milli Takımı, 3. Asya Taekwondo Şampiyonası'nda 10 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.



3. Asya Taekwondo Şampiyonası, Güney Kore'nin Chuncheon kentinde düzenlendi. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlık açısından büyük önem taşıyan şampiyonaya Türkiye Para-Taekwondo Milli Takımı, 13 kişi ile katıldı. Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu Bayram Kayan'ın da yer aldığı Türkiye Para-Taekwondo Milli Takımı, şampiyonada 2'si altın, 3'ü gümüş ve 5'i bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.



Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu Bayram Kayan, 75 kiloda bronz madalya kazanarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma yolunda önemli puanlar topladı. Ay yıldızlı milliler, şampiyonayı bayanlarda takım halinde zirvede tamamlarken, erkekler ve genel sıralamada üçüncü oldu. - BURSA