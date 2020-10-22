Osmangazi'ye 'Sağlıklı Şehir Planlaması' ödülü
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Osmangazi'ye 'Sağlıklı Şehir Planlaması' ödülü

22.10.2020 10:19 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:23
Osmangazi'ye 'Sağlıklı Şehir Planlaması' ödülü

Osmangazi Belediyesi, Türkiye'nin gurur kaynağı eseri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda 'Sağlıklı Şehir Planlaması Ödülü'ne layık görüldü.

Osmangazi Belediyesi, Türkiye'nin gurur kaynağı eseri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda 'Sağlıklı Şehir Planlaması Ödülü'ne layık görüldü.

Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen ve 35 üye belediyenin toplam 102 proje ile başvuru yaptığı Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu. Osmangazi Belediyesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğini taşıyan ve açıldığı günden bu yana ziyaretçi rekorları kıran eseri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile 'Sağlıklı Şehir Planlaması Ödülü'nün sahibi oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine katılarak ödülü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan teslim aldı. Başkan Dündar, şuana kadar toplam 7 ödüle layık görülen Fetih Müzesi'nin, ulusal ve uluslararası alanda daha birçok ödülün daha sahibi olacağına inandığını söyledi.

"Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlıyor"

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin ödüle layık görülmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Dündar, "Fetih Müzesi, ödül almaya devam ediyor. Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda 'Sağlıklı Şehir Planlaması Ödülü'ne layık görüldük. Bu ödüller güzel bir eser yaptığımızı bir kez daha ortaya koyuyor. Bu eser, Bursa'nın turizmine önemli bir katkı sağlamış olduğu gibi Türkiye'nin tanıtımına da ciddi bir katkı sağlıyor. Bu ödülle birlikte Fetih Müzesi'nin şuana kadar almış olduğu ödül sayısı 7 oldu. Ben inanıyorum ki Fetih Müzesi, daha birçok ulusal ve uluslararası ödülü Bursa'ya getirecek. Ben, bu ödülü bize layık görenlere ve Fetih Müzesi'nin yapılmasında emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BURSA

Osmangazi'ye 'Sağlıklı Şehir Planlaması' ödülü
Osmangazi'ye 'Sağlıklı Şehir Planlaması' ödülü
Osmangazi'ye 'Sağlıklı Şehir Planlaması' ödülü
Osmangazi'ye 'Sağlıklı Şehir Planlaması' ödülü
Osmangazi'ye 'Sağlıklı Şehir Planlaması' ödülü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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