Osmangazi selzedelerin yanında
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Osmangazi selzedelerin yanında

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz - Haberler | Güncel

Osmangazi selzedelerin yanında -Osmangazi'den Kastamonu'ya erzak yardımı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye iş makineleriyle bir ekip gönderen Osmangazi Belediyesi, şimdi de selzedelere erzak yardımı gönderdi.

Osmangazi selzedelerin yanında

-Osmangazi'den Kastamonu'ya erzak yardımı

BURSA - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye iş makineleriyle bir ekip gönderen Osmangazi Belediyesi, şimdi de selzedelere erzak yardımı gönderdi.

Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangını ve sel felaketleriyle mücadeleye ciddi destek veren Osmangazi Belediyesi, son olarak Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından bölge halkının yaralarını sarmak adına adeta seferber oldu. Yaşanan sel felaketinin hemen ardından Bozkurt ilçesine kepçe, loder ve kamyonlardan oluşan 10 kişilik ekip sevk eden Osmangazi Belediyesi, şimdi de bölge insanının ihtiyaçlarını karşılamak için bir TIR dolusu yardım malzemesi gönderdi.

Osmangazi Belediyesi olarak, yangın ve sel felaketlerinin yaralarını sarmak için imkanları sonuna kadar değerlendirdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, "Son günlerde ülkemizde peş peşe felaketler yaşanıyor. Osmangazi Belediyesi olarak, başkanımız Mustafa Dündar'ın talimatları doğrultusunda yangın ve sel felaketinin yaşandığı bölgelere ekiplerimizi gönderdik. Arkadaşlarımız orada selin neden olduğu tahribatı gidermek için gece büyük bir fedakarca çalışıyor. Bizler de, bölge halkının ihtiyacı olan temel gıda, hijyen ve protein kolilerinden oluşan bir yardım TIR'ını bölgeye gönderdik. Başkanımız Mustafa Dündar adına, felaketlerden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah, ülkemiz bir daha böyle felaketleri, böyle acıları yaşamaz" diye konuştu.

Osmangazi selzedelerin yanında
Osmangazi selzedelerin yanında
Osmangazi selzedelerin yanında
Osmangazi selzedelerin yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz

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