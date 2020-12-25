Osmangazi Meydanı'nın fotoğrafı bile heyecanlandırdı

Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve tamamlandığında şehir içi ulaşım sıkıntısını büyük ölçüde çözecek olan Osmangazi Meydanı, her kesimden büyük ilgi görüyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve tamamlandığında şehir içi ulaşım sıkıntısını büyük ölçüde çözecek olan Osmangazi Meydanı, her kesimden büyük ilgi görüyor.

Hafriyat ve fore kazık çalışmalarının tamamlanmasının ardından daha da hızlanan dev proje, görenleri heyecanlandırıyor. Bursa'nın önemli sanayicilerinden Fahrettin Gülener, Osmangazi Meydanı'ndaki çalışmaların fotoğrafını gördüğünde duygulanınca Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın davetiyle şantiye alanını gezdi. Osmangazi Meydanı'nın Bursa için çok önemli bir proje olduğunu belirten Gülener, "Buranın panoramik fotoğrafını gazetede görünce çok duygulandım. Hemen Mustafa Dündar başkanımızı aradım, Allah yardımcınız olsun dedim. Başkanımızın davetiyle inşaat çalışmalarını yerinde gördüm. Şantiye alanındaki hafriyat çalışmaları müthiş bir iş. Fakat, asıl önemli olan bundan sonrası. Şehrimizin güney ve kuzeyi arasındaki kopukluklar kalkacak, yer altı tünelleri ve geçişlerle bir akım olacak. İmar varsa insanlara hizmet vardır. Burada müthiş hareket var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da pandemi sürecine rağmen Osmangazi Meydan'ındaki inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, "Şantiyemizde şehrimizin dinamiklerini ağırlamaya, projemizi tanıtmaya devam ediyoruz. Değerli büyüğümüz, önceki dönem milletvekilimiz ve ülkemizin önemli sanayicilerinden Sayın Fahrettin Gülener'i ağırladık. Kendisinin düşüncesi, bakış açısı ve bize göstereceği yol bizim için çok önemli. Onlar Bursa'nın adını dünyaya taşıyorlar. Biz de onların desteğiyle Bursa'ya fayda sağlayacak yatırımları kazandırmayı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı