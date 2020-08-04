Osmangazi kurban pazarında ekonomi coştu
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Osmangazi kurban pazarında ekonomi coştu

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya kazandırdığı Hijyenik Kurban Satış ve Kesim Tesisi, ilk yılında adeta ekonominin can damarı oldu. Dev tesiste, Kurban Bayramı süresince toplam 110 milyon TL'lik alışveriş gerçekleşti.

Osmangazi kurban pazarında ekonomi coştu
04.08.2020 09:06 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:31

Bursa'nın en büyük ihtiyaçlarından birine cevap veren Veysel Karani Hijyenik Kurban Satış ve Kesim Tesisi, Bursalılar'ın kurbanlık satış ve kesiminde en gözde mekanlarından oldu. Türkiye'nin en modern kurbanlık hayvan tesisinde 15 günlük süre içinde 5 bin büyükbaş hayvan satışı ile 82 milyon 500 bin, 14 bin küçükbaş hayvan satışı ile 24 milyon 500 olmak üzere toplam 107 milyon liralık bir satış gerçekleşti. Yaklaşık 3 milyon lirayı bulan nakliye ve diğer hizmet kollarıyla birlikte toplam 110 milyon liralık ticaret hacmine ulaşan tesisi ziyaret eden 100 bin kişiden 50 bini alışveriş yaptı.

Hijyenik Kurban Kesim ve Satış Tesisi'nin Bursa'ya yakışan modern bir tesis olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu yıl Kurban Bayramı, Osmangazi ilçemizde daha güzel ve huzurlu bir şekilde geçti. Hizmete açtığımız Veysel Karani Hijyenik Kuran Satış ve Kesim Tesisi,çatısıyla, padokların ayrı olmasıyla son derece modern bir yer oldu. Vatandaşlarımız, hijyenik bir ortamda kurbanlıklarını aldı ve huzur içinde kurban ibadetlerini yerine getirdi. Vatandaşlarımızın gösterdiği büyük ilgiyle birlikte burada büyük bir ticaret gerçekleşti. Bayramın bereketini hep birlikte yaşamış olduk. Yaptığımız projelerin bulunduğu çevreye ve sosyal hayata değer katmasına büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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