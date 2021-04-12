Osmangazi'de ramazan coşkusu evlere taşınıyor
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Osmangazi'de ramazan coşkusu evlere taşınıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Osmangazi'de ramazan coşkusu evlere taşınıyor

Osmangazi Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Ramazan ayı faaliyetleri, pandemi sebebiyle bu yıl online olarak vatandaşlarla buluşacak.

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Osmangazi Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Ramazan ayı faaliyetleri, pandemi sebebiyle bu yıl online olarak vatandaşlarla buluşacak.

11 ayın sultanı ramazan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle bu sene de alınan tedbirler çerçevesinde idrak edilecek. Osmangazi Belediyesi ramazan ayının manevi iklimini yaşatabilmek maksadıyla bu yılki faaliyetleri online olarak gerçekleştirecek. Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün hazırladığı ramazan özel programları, belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Vatandaşlar, on bir ayın sultanında sosyal medyada yayınlanacak programlarla ramazanın sevincini doyasıya yaşayacak.

Osmangazi'de ramazan sohbetleri

Ramazan ayı boyunca Salı ve Perşembe günleri saat 19.00'da yayınlanacak. 'Osmangazi'de Ramazan Sohbetleri' programında birbirinden değerli konuklar, ramazanın bereketi ve maneviyatını anlatacak. İlk konuğu Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın olacağı programda; Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İl Müftüsü İzani Turan, Hüdavendigar Camii Baş İmam Hatibi Adnan Konuş, Ulucami Baş İmam Hatibi Tahsin Karanfil, İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Eğitimci Cemil Kılıç, U.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Efe ve U.Ü. Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Fatih Birgül'ün yanı sıra Senegal, Makedonya, Tacikistan'dan gelen öğrenciler, sohbetleriyle Ramazan'ın manevi atmosferini hanelere yansıtacak.

Ayrıca, kilo verme konusunda kendine has yöntemleriyle ünlü Dr. Mustafa Töken, 'Sağlık Olsun' programında ramazanda doğru beslenme konusunda önemli bilgileri vatandaşlarla paylaşacak. Osmangazi Belediyesi, bayramın 1 ve 2. gününde ise yine online olarak konseri verecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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