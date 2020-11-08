Osmangazi'de korona virüs denetimleri arttırıldı
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Osmangazi'de korona virüs denetimleri arttırıldı

08.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 08.11.2020 01:02
Osmangazi'de korona virüs denetimleri arttırıldı

Osmangazi Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip korona virüs denetimlerinin daha etkin yapılması için yayınladığı genelge kapsamında denetimlerini sıklaştırdı.

Osmangazi Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip korona virüs denetimlerinin daha etkin yapılması için yayınladığı genelge kapsamında denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki pazar yerlerinde yaptığı denetimlerde, maske takmayan ve maskeyi çenesinin altında tutan esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Vatandaşların sağlığı, huzuru ve kamu düzeni için görevlerini sıkı bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri korona virüs salgınına karşı verilen mücadelede çalışmalarına devam ediyor. Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın son yayınladığı genelge kapsamında pazar alanlarında gerekli düzenlemeler yaparken, denetimleri sıklaştırdı. Denetimlerde, zabıta ekipleri pazar esnafına sosyal mesafeye dikkat etme, tezgahlar arasında boşluk bırakma, maske ve eldiven kullanma konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yapılan denetimler kapsamında pazarlara giriş ve çıkışlar ayrı tutuldu. Zabıta ekipleri pazarlardaki tezgahları tek tek dolaşıp, maskelerini çene altında tutan esnaf ve vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu. Ekipler, maskelerin ağız ve burnu kapatacak şekilde takılmasını istedi. Pazar içerisinde yoğunluk oluştuğunda ise girişler kapatılıp, vatandaşlar sosyal mesafe kurulanına uyacak şekilde bekletildi. Hareketlilik azaldıkça pazara vatandaşların girişine izin verildi. Bursa Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 10.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkmalarına müsaade edilen 65 yaş üstü vatandaşların, bu saatler dışında pazarlara girmelerine izin verilmedi.

Zabıta ekipleri halkın kişisel hijyenini sağlamak adına da pazar yerlerinin girişlerine de el dezenfektan aparatı koydu. Yapılan denetimler hem pazarcı esnafı hem de vatandaş tarafından takdir topladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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