Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Bilecik'in Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bilecik'in Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Osmaneli ilçe merkezindeki kar yağışı gündelik hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 5, köylerde ise 15 santimetreye ulaştı.

Osmaneli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, mahalle aralarında ve ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Pamukova-Osmaneli-İznik kara yolunda Karayolları 144. şube Şefliği ekiplerince yol açma çalışmaları yapıldı. Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de trafikte aksama yaşanmaması için ana güzergahlarda görev yaptı.

Sabah saatlerinde okullarına giden çocuklar da ders zili çalana kadar karda oynayarak kar yağışının keyfini çıkardı.

Gölpazarı ilçesinde 41 köye ulaşım sağlanamıyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine yoğun kar yağışı nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 15, köylerde ve yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.

İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 41 köy yolunun kapalı olduğu, 7 köye ise ulaşım sağlandığı bildirildi.

Ekiplerin iş makineleriyle kapalı köy yollarını açmak için yoğun bir şekilde çalıştığı belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce taşımalı sistemle 32 köyden gelen 97 öğrenci için köy yollarının kapalı olması nedeniyle okulların tatil edildiği ifade edildi.