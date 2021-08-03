Osmaneli'nde traktör kazasında ölen vatandaş toprağa verildi
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Osmaneli'nde traktör kazasında ölen vatandaş toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / Zuhal Zengin - Haberler | Yerel

Osmaneli'nde traktör kazasında ölen vatandaş toprağa verildi Bilecik'in Osmaneli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaş toprağa verildi.

Osmaneli'nde traktör kazasında ölen vatandaş toprağa verildi

BİLECİK - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaş toprağa verildi.

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresinde çalışan Ersin Maden idaresindeki 11 SE 453 plakalı traktör, Akçapınar köyü Erenler Pınar Deresi mevkiinde domates tarlasına ilaç atmak için yoldan inmek istediği sırada devrildi. Sürücü traktör altına kalması sonucunda olay yerinde hayatını hayatını kaybetti. Maden'in cenazesi İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, mesai arkadaşları köy halkı ve Ersin Madenin yakınları katıldı.

Osmaneli'nde traktör kazasında ölen vatandaş toprağa verildi
Osmaneli'nde traktör kazasında ölen vatandaş toprağa verildi
Osmaneli'nde traktör kazasında ölen vatandaş toprağa verildi
Osmaneli'nde traktör kazasında ölen vatandaş toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zuhal Zengin

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