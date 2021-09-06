Osmaneli Kaymakamı Ünal ve Belediye Başkanı Şahin, okulları ziyaret etti
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Osmaneli Kaymakamı Ünal ve Belediye Başkanı Şahin, okulları ziyaret etti

Osmaneli Kaymakamı Ünal ve Belediye Başkanı Şahin, okulları ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde bazı okullara ziyarette bulundu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde bazı okullara ziyarette bulundu.

Ünal, Balaban İlkokulu ve Atatürk Ortaokuluna ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldıkları tedbirlerle öğrencilerin sağlık bir şekilde eğitim almalarını sağlayacaklarını belirtti.

Osmaneli Kaymakamı Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyaya örnek olan mücadelemizin sekteye uğramaması ve öğrencilerimizin yeniden yüz yüze eğitimden uzak kalmamaları için belirlenen Kovid-19 tedbirlerine uymak bizim için hayati öneme sahiptir. Maske, mesafe ve hijyen konusundaki kurallara riayet ederek, sırası gelen vatandaşlarımız ve evlatlarımızın aşılarını zamanında olmaları ülkemizin salgınla mücadelesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle 2021-2022 eğitim ve öğretim sezonunun öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, aileleri ve tüm idarecilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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