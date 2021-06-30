Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifinin ele emeği ürünlerine hayran kaldı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, ziyaret ettiği Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifindeki el emeği ürünlere hayran kaldı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, ziyaret ettiği Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifindeki el emeği ürünlere hayran kaldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in eşi Tomris Şahin, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Mefharet Göbekçi, Lefke Bezi El Dokuma Atölyesi hocası Gülay Durak ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Münevver Şentürk, kooperatif çalışmaları ve projelerimiz hakkında bilgi aldı. El emeği göz nuru ürünlere hayran kalan Şentürk, seçtiği bir kaç ürünün de satıl aldı. Kooperatif üyelerine ürünler için teşekkür eden Şentürk, herkesin kooperatifi ziyaret ederek el emeği ürünleri görmelerini istedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı