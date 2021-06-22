Osmaneli'de Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yeni yerinde hizmet verecek
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Osmaneli'de Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yeni yerinde hizmet verecek

Osmaneli'de Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yeni yerinde hizmet verecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yeni hizmet binası açılışı yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yeni hizmet binası açılışı yapıldı.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü hizmet binasının açılış törenine Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Eskişehir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Cevdet Kılıç Bilecik Kadastro Müdürü Sadık Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem Osmaneli Tapu Müdürü Rahim Ökten ve personeli katıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Ünal, "Hizmet alanlarının hizmet kalitesini de arttıracağını, halka daha nezih bir ortamda hizmet vermenin kendilerini mutlu edeceğini belirterek, bu değişiklikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Eskişehir Tapu ve kadastro Bölge Müdürü Cevdet Kılıç ise, Kaymakam Yüksel Ünal'a ve Belediye Başkanı Münür Şahine açılış nedeniyle günün anısına teşekkür plaketi verdi. - BİLECİK

Osmaneli'de Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yeni yerinde hizmet verecek
Osmaneli'de Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yeni yerinde hizmet verecek
Osmaneli'de Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yeni yerinde hizmet verecek
Osmaneli'de Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yeni yerinde hizmet verecek
Osmaneli'de Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yeni yerinde hizmet verecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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