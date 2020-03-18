Osmaneli 'de Çanakkale Zaferi'nin 105'nci yıl dönümü kutlandı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'nci yıl dönümünü dolayısıyla sade bir tören düzenlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'nci yıl dönümünü dolayısıyla sade bir tören düzenlendi.

Osmaneli Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı Furkan Akçay, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun polis ve asker katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi. - BİLECİK Kaynak: İHA