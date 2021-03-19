Osmancık'ta şehit ailelerine ziyaret
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Osmancık'ta şehit ailelerine ziyaret

19.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:04
Osmancık'ta şehit ailelerine ziyaret

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde Kaymakamı Ayhan Akpay ve eşi Senem Akpay şehit ailelerini ziyaret etti.

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde Kaymakamı Ayhan Akpay ve eşi Senem Akpay şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam ve eşi Senem Akpay, Şehit aileleri ile sohbet ederek herhangi bir talep ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Akpay çifti, ziyarette göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı şehit ailelerine teşekkür etti.

Yapılan ziyaretlere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seval Arslan ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer de eşlik etti. - ÇORUM

Osmancık'ta şehit ailelerine ziyaret
Osmancık'ta şehit ailelerine ziyaret
Osmancık'ta şehit ailelerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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