- Osmancık'ta pozitif vakalar artan 3 okulda eğitime ara verildi
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- Osmancık'ta pozitif vakalar artan 3 okulda eğitime ara verildi

22.03.2021 19:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:43

- Osmancık'ta pozitif vakalar artan 3 okulda eğitime ara verildi Çorum'un Osmancık ilçesinde, korona virüs vakalarındaki pozitif ve temaslı sayılarının yüksek olması sebebiyle ilçedeki Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı...

- Osmancık'ta pozitif vakalar artan 3 okulda eğitime ara verildi

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde, korona virüs vakalarındaki pozitif ve temaslı sayılarının yüksek olması sebebiyle ilçedeki Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda eğitime 14 gün ara verildi.

Osmancık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ilçe kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda gündemdeki konular görüşüldü ve korona virüs vakalarının pozitif ve temaslı sayılarının yüksek olması sebebiyle Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda 14 gün süreyle eğitime ara verilmesine, okulların kapatılmasına ve uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi.

Osmancık Kaymakamlığından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda Covid-19 pozitif ve temaslı sayılarının yüksek olması sebebiyle; 21.03.2021 tarihi saat 05.00'den başlayarak 14 gün süreyle adı geçen okullarda eğitime ara verilmesine, okulların kapatılmasına ve eğitime Uzaktan Eğitimle devam edilmesine. Temaslı olan ve halen okulun yurdunda kalan öğrencilerin yurtta izolasyona alınmalarına, diğer öğrenci, öğretmen ve personellerin evlerinde kendilerini izolasyona almalarına. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesine, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına. Bu kararın bilgi için Çorum Valiliği ve Osmancık Kaymakamlığına, gereği için Osmancık Belediye Başkanlığına, Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığına, İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

- Osmancık'ta pozitif vakalar artan 3 okulda eğitime ara verildi
- Osmancık'ta pozitif vakalar artan 3 okulda eğitime ara verildi
- Osmancık'ta pozitif vakalar artan 3 okulda eğitime ara verildi
- Osmancık'ta pozitif vakalar artan 3 okulda eğitime ara verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKAY SEVER

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