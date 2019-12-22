Osmancık'ta genç muhafızlar ile genç bilaller yarıştı

22.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:44

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu imam hatip liseleri arası "hafızlık ve en güzel ezan okuma" yarışması Çorum elemeleri il finali Osmancık'ta gerçekleştirildi.



Yarışmaya Çorum merkez ve Alaca, Bayat, İskilip, Dodurga ve Osmancık ilçelerinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.



Osmancık Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde, Beylerçelebi Camii'nde (Büyük Cami) gerçekleştirilen, "Genç Muhafızlar" yarışmasına katılan öğrencilere jüri üyeleri tarafından kapalı zarf içinde bulunan Kur'an Kerim'in çeşitli surelerini ezbere okumaları, "Genç Bilaller" yarışmasında ise öğrencilerin belirledikleri makamda ezan okumaları istendi.



8 yarışmacının katıldığı hafızlık yarışmasında; Çorum Erol Olçok AİHL öğrencisi Furkan Döğer 98,60 puan alarak birinci, Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman AİHL öğrencisi Can Ahmet Sertdemir ikinci, Bayat Şehit Yakup Kozan AİHL öğrencisi İsmail Ulunç üçüncü oldu.



12 yarışmacının katıldığı en güzel ezan okuma yarışmasında ise Çorum Erol Olçok AİHL öğrencisi 96,80 puanla Barış Uzun birinciliği, Dodurga AİHL öğrencisi Ümit Yılmaz ikinciliği, Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman AİHL öğrencisi Harun Reşit Bulur ise üçüncülüğü elde etti.



Yarışmaya katılan Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Müdürü Yardımcısı Hüseyin Kır, Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Dodurga İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ali Köksal her iki yarışmada ilk 3'e giren öğrencilere altın ve başarı belgesi ödüllerini verdi.



Öğrencileri tebrik eden Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, "Öğrencilerimiz Kur'an-Kerim'e sahip çıkmak, zoru başarmak üzere yola çıktılar. Rabbim hafızlıklarını kabul etsin inşallah. "diyerek organizasyonda görev alan herkese teşekkür etti.



Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci'de, "Bu yarışmalar kaybedeni olmayan yarışmalardır. Yavrularımızda emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah, onların emeklerini zayii etmesin. Kardeşlerimizin hepsi gönüllerimizin birincisidir." dedi.



Yarışmada seçici kurulda Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Bilimleri Öğretim Görevlisi İbrahim Kaplan, Osmancık İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın, Kuran Kursu Öğreticisi Murat Odabaşı, Çorum Kerebi Gazi İHO Müdürü Recep Celep ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İsmail Fidan yer alırken yarışmaya katılan tüm öğrenci ve öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA