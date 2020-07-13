Osmancık'ta 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı Çorum'un Osmancık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Kaymakamlık binası giriş koridorunda açılan sergide, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından çekilen fotoğraflar yeraldı.

'O gece karanlık bir geceydi'

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında açılan fotoğraf sergisinde bir konuşma yapan Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan; "O gece karanlık bir geceydi hepimiz yaşadık. 100 yıl geçse de o gece mutlaka anılacaktır. Memleketin tankı, uçağı, helikopteri maalesef Meclisimize, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Özel Harekat Daire Başkanlığımıza ve vatandaşlarımızın üzerine yağdı. O akşam sabaha kadar Cumhurbaşkanımızın da direktifleri ile dik duruşu ile FETÖ yanlısı olmayan kamu kurumlarımız ile beraber sabaha kadar mücadele etti. En büyük mücadele İstanbul ve Ankara da gerçekleştirildi. O akşam 250'den fazla şehidimiz var, 2 binden fazla gazimiz var, vatandaşlarımız yaralandı. Biz bu gün o geceyi unutturmamak ve o gece elde edilen demokrasi zaferini her yıl kutlamak için Osmancık'ta sergi açılışı ile birlikte Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerini başlattık. O gecede vatanı için, bayrağı için, ezanlar için, demokrasi için şehit olan aziz şehitlerimizi minnetle şükranla yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı arz ediyorum.

Rabbim bir daha böyle karanlık bir gece ülkemize yaşatmasın, içerdeki, dışardaki hainlere fırsat vermesin. "dedi.

Sergiyi gezen protokol ve vatandaşlar daha sonra 15 Temmuz Anı Defteri'ne duygu ve düşüncelerini yazarak imzaladı. Sergi açılışına ilçe kaymakamı Hakan Alkan, Jandarma Komutanı J. Teğmen Nuri Uyar, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Yardımcısı Beytullah Töre, Belediye Başkan yardımcıları Hüseyin Cebeci ve Kadir Eskiadam, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz"ün de aralarında bulunduğu protokol ile vatandaşlar katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA