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Osman Öcalan, Erbil'de öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Osman Öcalan, Erbil'de öldü

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, yakalandığı korona virüsü nedeni ile Erbil'de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Terör örgütü Pkk elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, yakalandığı korona virüsü nedeni ile Erbil'de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) basınında yer alana haber de, 63 yaşındaki Osman Öcalan Erbil kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Korona virüsü tedavisi gören Öcalan'ın bu sabah yerel saatle 04: 30 öldüğü bildirildi. Terör örgütü PKK'dan 2004 yılında ayrılan Öcalan o tarihten bu yana Erbil kentinde yaşıyordu.

Öcalan'ın cenazesi Erbil'de toprağa verilmesi bekleniyor.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

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