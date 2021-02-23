Osman Nuri Kabaktepe'nin AK Parti İstanbul İl Başkanı olacağı iddiası

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın 7. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağını açıklamasının ardından AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı'nın Osman Nuri Kabaktepe olacağı öne sürüldü. İddiaların ardından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Şenocak'ın yerine Osman Nuri Kabaktepe'nin aday olduğunu belirtti.

AK Parti'de İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın yeniden aday olmayacağını açıklamasıyla yeni İstanbul İl Başkanı'nın kim olacağı merak konusu oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini başka bir dava arkadaşına devredeceğini açıkladı.

''KABAKTEPE İL BAŞKANI OLACAK''

Bu gelişmenin ardından kulislere yansıyan bilgilere göre; AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı'nın Osman Nuri Kabaktepe olduğu belirtildi. Konuyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yapan Habertürk sunucusu ve gazeteci Mehmet Akif Ersoy, "AK Parti İstanbul il Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oluyor." ifadelerini kullandı.

KANDEMİR, İDDİALARI DOĞRULADI

İddiaların gündeme gelmesinin ardından tüm gözler AK Parti İstanbul İl Başkanlığı için aday olacak isme çevrildi. Merak edilen konuya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir açıklık getirdi. Kandemir Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7.Olağan İstanbul İl Başkanlığı Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe bey adayımız olarak belirlenmiştir. Görevi devredecek olan İl Başkanımız Bayram Şenocak'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun."