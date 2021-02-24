Osman Müftüoğlu kimdir? Osman Müftüoğlu hayatı ve biyografisi!
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Osman Müftüoğlu kimdir? Osman Müftüoğlu hayatı ve biyografisi!

24.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:59
Osman Müftüoğlu kimdir? Osman Müftüoğlu hayatı ve biyografisi!

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Osman Müftüoğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Osman Müftüoğlu hakkında merak edilenler. Osman Müftüoğlu hayatı ve biyografisi. Osman Müftüoğlu kimdir?

Sosyal medya gündeminde sık sık kendine yer bulan ve açıklamaları ile dikkat çeken Osman Müftüoğlu merak konusu oldu. İşte Osman Müftüoğlu hakkında merak edilen Osman Müftüoğlu kimdir, Osman Müftüoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

OSMAN MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

Osman Müftüoğlu, 1955 yılında Mersin'in Anamur'da dünyaya geldi. 1972'de Anamur Lisesi'ni, 1978'de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1984'te iç hastalıkları uzmanı, 1989'da endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları klinik şefi yardımcısı, 1989'da doçent, 1990'da iç hastalıkları klinik şefi, 1997'de profesör oldu. Uzun yıllar 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özel doktorluğunu yapan Osman Müftüoğlu, , 1993-2001 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi başhekimliği ve cumhurbaşkanının sağlık başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye Diyabet Derneği, Ankara Diyabet Derneği, Türk Hipertansiyon ve Nefroloji Derneği, Türk İç Hastalıkları Derneği ve Osteoporoz Çalışma Grubu üyesi olan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası, Etik Kurul ve İlaç Ruhsatlandırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

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