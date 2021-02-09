Osman Kavala kimdir ve ne iş yapıyor? İşte Osman Kavala'nın biyografisi!

AYM Genel Kurulu, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Peki, Osman Kavala kimdir ve ne iş yapıyor? İşte Osman Kavala'nın biyografisi!