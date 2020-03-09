Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklandı
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Osman Kavala, Güncel

Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklandı

Osman Kavala, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan da tutuklandı.

09.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:15
Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklandı

Osman Kavala, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan da tutuklandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın Henri Barkey ile yoğun ilişkileri tespit edildiği için 'siyasal veya askeri casusluk' suçundan da yeniden tutuklanması talep edildi. Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden SEGBİS yoluyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine bağlanan Kavala, ifade verdi. Hakimlik, Kavala'nın ifadesinin tamamlanmasının ardından 'siyasal veya askeri casusluk' suçundan da tutuklanmasına karar verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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