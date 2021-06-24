Osman Hamdi, Van Gogh ve Göbeklitepe, aynı sergide buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osman Hamdi, Van Gogh ve Göbeklitepe, aynı sergide buluştu

Osman Hamdi, Van Gogh ve Göbeklitepe, aynı sergide buluştu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ataşehir Metropol İstanbul'da açılan sergide, "Yapay Zeka Van Gogh Veri Boyama Deneyimi", "Şiirsel Yapay Zeka", "Göbeklitepe Mimari Veri" ve "Osman Hamdi Bey Eserleri"nden oluşan dört farklı eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ataşehir Metropol İstanbul'da açılan sergide, "Yapay Zeka Van Gogh Veri Boyama Deneyimi", "Şiirsel Yapay Zeka", "Göbeklitepe Mimari Veri" ve "Osman Hamdi Bey Eserleri"nden oluşan dört farklı eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan DasDas Sahne'nin kurucularından, oyuncu Mert Fırat, 4 yıl önce bu hayali gerçekleştirmek üzere Ferdi Alıcı ile yola çıktıklarını belirterek, "Biz DasDas olarak, böyle dijital bir sergi alanına dönüşmeyi çok değerli buluyoruz. Tam da pandemi nedeniyle sanattan bu kadar kopmuşken, uzaklaşmışken, İnsanlar birbirinden bu kadar uzaklaşmışken, yapay zekanın ve sanatın gücüyle, çok farklı disiplinlerin bir arada durabildiği bir paydada buluştuk. Bu tarafı bizi çok heyecanlandırıyor. Anadolu Yakası'nda Ouchhh'a ev sahipliği yapmak, Paribu'nun desteğiyle sizlerle buluşmak, bizi çok heyecanlandırıyor. Bu disiplinlerarası yolculuk şimdiden birçok insana ilham oldu, umarım olmaya da devam edecek. Katılımınız, burada olduğunuz ve bizleri desteklediğiniz için çok teşekkürler." dedi.

Serginin yönetmeni, yeni medya sanatçısı Ferdi Alıcı da destek verenlere teşekkür ederek, "Şu anda izleyeceğiniz eserler aslında son 10 sene boyunca yaptığımız retrospektif çalışmalardan bir seçki ile iki eser. Sergiye ilk girdiğinizde, 2018'de Paris'te gerçekleştirdiğimiz, 'Şiirsel Yapay Zeka' eseriyle karşılaşıyorsunuz. Yaklaşık bir milyon kişi geleneksel sanatın merkezi Paris'te biletli deneyimledi 9 ay boyunca." ifadelerini kullandı.

Sergide yer alan eserlere ilişkin bilgi veren Alıcı, şunları kaydetti: "Van Gogh'un ömrü boyunca yaptığı tüm eserlerden oluşan bir veri setinin, yapay zekayla ilişkisinin gördüğünüz, yapay zekanın 12 milyar fırça darbesiyle olmayan, yeni Van Gogh eserlerini sarmalayan bir deneyim izleyeceksiniz. Göbeklitepe eserimiz de New York Times Meydanı, Barcelona, Londra ve Dubai'de sergilenmiş bir yapay zeka çalışması. Dünyadaki en eski bilinçle yapay zeka bir araya gelse ne olurdu? Bunu göreceksiniz. Son olarak da Osman Hamdi. Aslında geleneksel sanat en büyük ilham kaynağımız. Osman Hamdi de kendi topraklarımızdan yetişmiş en büyük sanatçılardan biri. Son iş olarak da dijital dünyanın ve teknolojinin sınırlarının zorlandığı, en yeni algoritmaların kullanıldığı, hem lokal hem global sanat eserlerinin deneyimlediğiniz, sanatın geçmişini ve geleceğini aynı kanvasta yaşadığınız, duvarların şeffaflaştığı ve mimari algının yok olduğu bir deneyim yaşayacaksınız."

Serginin sponsorluğunu üstlenen Paribu CEO'su Yasin Oral ise farklı bir sanat deneyiminin yaşanacağına dikkati çekerek, "Normalde Paribu'nun DNA'sında sanat ve teknolojiye destek vermek her zaman vardı. Bu konuda sürdürülebilir şeyler yapmaktan gerçekten memnunuz. Dasdas ve Ouchhh ile bunu yapmaktan da memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından tüm katılımcılar sergiyi birlikte ziyaret etti.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Angela Merkel Süleyman Soylu Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Burak Elmas Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osman Hamdi, Van Gogh ve Göbeklitepe, aynı sergide buluştu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 17:19:44. #1.15#

title