Osman Hamdi Bey'in bugün Pera Müzesinde sergilenen "Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı tablosunda hangisinden kaçar adet resmedilmiştir? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Osman Hamdi Bey'in bugün Pera Müzesinde sergilenen "Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı tablosunda hangisinden kaçar adet resmedilmiştir? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

OSMAN HAMDİ BEY'İN BUGÜN PERA MÜZESİNDE SERGİLENEN "KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ" ADLI TABLOSUNDA HANGİSİNDEN KAÇAR ADET RESMEDİLMİŞTİR?

A: 4 kaplumbağa, 2 adam

B:4 kaplumbağa, 1 adam

C: 5 kaplumbağa, 2 adam

D: 5 kaplumbağa, 1 adam

Cevap : D