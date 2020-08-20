Osman Hakan Kılıç kimdir? Osman Hakan Kılıç nereli, kaç yaşında? İş insanı Osman Hakan Kılıç, Ankara'da doğdu ve aslen Çorumlu'dur. Ticaretle uğraşan Kılıç, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. Türk Kızılayı Cebeci Şube Başkanlığı görevinde de bulunan Osman Hakan Kılıç hayatı haberimizde.

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı olarak görev almış olan Osman Hakan Kılıç, AK Parti Çankaya İlçe Teşkilatı kuruculuğunu yürüttü. AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcılığı'da yapan Kılıç son olarak Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi kadrosunda bulundu. İşte, ayrıntılar...

OSMAN HAKAN KILIÇ KİMDİR?

Kılıç, 1964 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Çorum Sungurlulu olan siyasetçi ve iş adamı Kılıç, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünde eğitimini sürdürüyor. Serbest ticaret ile uğraşıyor.

Birçok STK da üst düzey görevlerde bulunan Osman Hakan Kılıç, Server Vakfı Mütevelli heyeti üyeliği ve 2007-2005 Türk Kızılayı Cebeci Şube Başkanlığı görevini yürüttü. 2001 yılında AK Parti Çankaya İlçe Teşkilatı kuruculuğunu üstlendi. 2014 yılında AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2020 yılı Ocak ayında Gelecek Partisi İl Teşkilatını kurup il başkanlığı görevini alan Osman Hakan Kılıç evli ve 2 çocuk sahibidir.