Osman Engin kimdir? Osman Engin kaç yaşında, nereli? Osman Engin biyografisi!
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Osman Engin kimdir? Osman Engin kaç yaşında, nereli? Osman Engin biyografisi!

Osman Engin kimdir? Osman Engin kaç yaşında, nereli? Osman Engin biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Türk kökenli Alman yazar. 45 yıldır Almanya'da yaşamakta ve Bremen'de oturmaktadır. Almanca eserler yazan Osman Engin kimdir? Osman Engin kaç yaşında, nereli? Osman Engin mesleği nedir? Osman Engin hayatı ve biyografisi nedir? Osman Engin eserleri nelerdir?

Türk kökenli Alman yazar. 45 yıldır Almanya'da yaşamakta ve Bremen'de oturmaktadır. Almanca eserler yazan Osman Engin kimdir? Osman Engin kaç yaşında, nereli? Osman Engin mesleği nedir? Osman Engin hayatı ve biyografisi nedir? Osman Engin eserleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde…

OSMAN ENGİN KİMDİR?

Osman Engin (d. 25 Eylül 1960, İzmir), Türk kökenli Alman yazar. 45 yıldır Almanya'da yaşamakta ve Bremen'de oturmaktadır. Almanca eserler yazmaktadır.

ESERLERİ

• Lieber Onkel Ömer - Briefe aus Alamanya

2008, dtv

• Tote essen keinen Döner - Kriminalroman

2008, dtv

• Don Osman auf Tour - Reisegeschichten

2007, dtv (Auch als Leif-Hörbuch)

• Getürkte Weihnacht - Weihnachtsgeschichten

2006, dtv (Auch als Hörbuch)

• West-östliches Sofa - Kurzgeschichten

2006, dtv (Auch als Hörbuch)

• Don Osman - Kurzgeschichten

2005, dtv (Auch als Hörbuch)

• GötterRatte - Roman

2004, dtv (Auch als Hörbuch)

• Oberkanakengeil - Kurzgeschichten

2001, Espresso-Verlag (2003, Neuauflage dtv)

• Kanaken-Gandhi - Roman

1998, Elefanten Press (2001, Neuauflage dtv)

• Dütschlünd, Dütschlünd übür üllüs - Kurzgeschichten

1994, Dietz-Verlag

• Alles getürkt - Kurzgeschichten

1992, Rowohlt

• Der Sperrmüll-Efendi - Kurzgeschichten

1991, Rowohlt

• Alle Dackel umsonst gebissen - Kurzgeschichten

1989, TÜ-DE Kultur GmbH (1994, Neuauflage Rowohlt)

• Deutschling - Kurzgeschichten

1985, Express-Edition (1994, Neuauflage Rowohlt)

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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