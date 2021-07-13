Osman Dede'nin Vali sevinci
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Osman Dede'nin Vali sevinci

İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin - Haberler | Yaşam

Osman Dede'nin Vali sevinci Osman dede, köylerine ilk defa gelen valiyi "Vatan yıkılmaz" sözleriyle karşıladı Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Kaşkışla köyünde yaşayan 94 yaşındaki Osman dede köylerine ilk kez vali gelmesinin sevincini böyle yaşadı.

Osman Dede'nin Vali sevinci

Osman dede, köylerine ilk defa gelen valiyi "Vatan yıkılmaz" sözleriyle karşıladı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Kaşkışla köyünde yaşayan 94 yaşındaki Osman dede köylerine ilk kez vali gelmesinin sevincini böyle yaşadı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, göreve başladığı ilk günden itibaren köyleri ziyaret ederek burada vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor. Kozaklı ilçesine bağlı Kaşkışla köyünde yaşayan 94 yaşındaki Osman Güneş de köylerine ilk kez vali gelmesinin sevinici yaşadı. Valiyi gören Osman Güneş, "Sayın Valim hoş geldin. Allah sizden razı olsun. Bizim köye şimdiye kadar bir vali gelmedi. Sen geldin, vatan yıkılmaz" sözleri ile karşıladı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de 94 yaşındaki Osman Güneş'in bu sözleri karşısında duygu dolu anlar yaşarken Güneş'in elini öperek isteklerini dinledi.

Osman Dede'nin Vali sevinci
Osman Dede'nin Vali sevinci
Osman Dede'nin Vali sevinci
Osman Dede'nin Vali sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin

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