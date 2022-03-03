Osman Bey'in kaç çocuğu var? Osman Bey'in çocukları kimlerdir? Osman Gazi'nin kaç kızı ve kaç oğlu var? İsimleri nelerdir?

Osman Bey'in çocukları ve eşleri kimlerdir? Osman Bey'in kaç oğlu var? Osman Bey'in kaç kızı var? Osman Bey'in eşlerinin isimleri ve çocuklarının isimleri nelerdir?

OSMAN BEY'İN EŞLERİ KİMDİR?

Malhun Hatun - Eskişehir Beyi Ömer Abdülaziz Bey'in kızı, Orhan Gazi'nin annesi.

Eskişehir Beyi Ömer Abdülaziz Bey'in kızı, Orhan Gazi'nin annesi. Râbi'a Bala Hâtun - İslam alimi Şeyh Edebali'nin kızı.

OSMAN BEY'İN KAÇ ÇOCUĞU VARDIR?

Erkek çocukları:

Orhan Bey (1281 - 1362)

Çoban Bey (1283 - 1337)

Pazarlı Bey (1285 - 1311)

Alâeddin Paşa (1280 - 1331)

Hamid Bey (1288 - 1329)

Melik Bey (1290 - 1366)

Kız çocukları:

Fatma Hatun

OSMAN GAZİ KİMDİR?

I. Osman veya Osman Gazi (Osman Bey), mahlasıyla Fahrüddin veya Osmancık (1258, Söğüt - 1324, Bursa), Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar ve komutandır. Dedesinin Süleyman Şah veya Gündüz Alp isimli Kayı Beyi olduğu bilinmektedir. Büyükannesi Hayme Hatun (Süleyman Şah'ın eşi), babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime Hatun'dur. Âşıkpaşazâde'nin 14. Bâb'ına göre Osman Gazi, bir taraftan kendisinin "Gök Âlp" neslinden olduğunu ileri sürerken, diğer taraftan da kendi dedesinin isminin Kaya Alp oğlu Süleyman Şah değil, Kutalmışoğlu Süleyman Şah olduğunu söylediği iddia edilmektedir.

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