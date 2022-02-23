Osman Bey Gündüz'ü öldürüyor mu? Osman Bey Gündüz'ü öldürdü mü? Kuruluş Osman'da ve tarihte Gündüz Bey nasıl öldü?

Osman Bey Gündüz'ü öldürüyor mu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kuruluş Osman dizisinin önceki bölümlerinde, Osman Gazi'nin kardeşi olan Gündüz Bey'in hayatı ve ölüm tarihi gündeme gelmişti. İzleyenler, özellikle son bölümde Gündüz Bey'in beylik görevine gelmesiyle beraber, Gündüz Bey'in tarihte nasıl öldüğünü de araştırmaya başladı. Osman Bey Gündüz'ü öldürdü mü? Gündüz Bey nasıl öldü?

OSMAN BEY GÜNDÜZ'Ü ÖLDÜRÜYOR MU?

Osman Gazi'nin Gündüz'ü öldürdüğü iddia edilse de Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır. Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.

Ayrıca şu bilgi bulunmaktadır: Dündar Bey (d. 1210 veya 1212 - ö. 1298 veya 1302), Süleyman Şah'ın oğlu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osman Gazi'nin amcası. 90 yaşına yakınken Osman Gazi tarafından bizzat öldürülmüştür ve bu olay Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kardeş katlinin başlangıcıdır.

GÜNDÜZ BEY KİMDİR?

Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.

Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi'den sonra Kayı Boyu'nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.

Yani Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır.

Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.

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