Osman Bey amcasını öldürdü mü, neden öldürdü? Kuruluş Osman Dündar Bey'i ölecek mi? Osman Gazi Dündar Beyi öldürüyor mu?

Tarihte Dündar Bey'i kim öldürdü? Osman Bey amcasını öldürüyor mu? Osman bey amcasını neden öldürdü? Kuruluş Osman 54. yeni bölümde Dündar Bey ölüyor mu merak edildi. Dündar Bey'i kim canlandırıyor? Ragıp Savaş diziden mi çıkacak? Ragıp Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Kuruluş Osman Dündar Bey öldü mü, neden yok, ölüyor mu, diziden mi çıkıyor?

Kuruluş Osman yeni bölümünde Dündar Bey ölecek mi izleyiciler tarafından merak edildi. Dizinin yeni bölümünde Dündar Bey, Osman Bey tarafından okla vuruluyor. Bunun üzerinden Dündar Bey (Ragıp Savaş) diziden mi çıkacak, diziden ayrılıyor mu merak edildi. Osman Bey amcasını öldürdü mü, neden öldürdü? Kuruluş Osman Dündar Bey ölecek mi?

KURULUŞ OSMAN DÜNDAR BEY ÖLÜYOR MU?

Kuruluş Osman'da Dündar Bey, Osman Bey tarafından okla vuruluyor. Bunun ardından Dündar Bey ölüyor. Fakat konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dündar Bey'i canlandıran Ragıp Savaş diziden ayrılacak mı henüz bilinmiyor.

DÜNDAR BEY KİMDİR? TARİHTE DÜNDAR BEYİ OSMAN BEY Mİ ÖLDÜRÜYOR?

Dündar Bey (d. 1210 veya 1212 - ö. 1298 veya 1302), Süleyman Şah'ın oğlu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osman Gazi'nin amcası. 90 yaşına yakınken Osman Gazi tarafından bizzat öldürülmüştür ve bu olay Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kardeş katlinin başlangıcıdır.

Dündar Bey'in öldürülmesi birçok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilmiştir. Neşrî'de geçen rivayete göre; Bilecik tekfurunun eğlencesine katılan Osman Gazi, tekfur elini öptürmek isteyince tekfurun elini öpmek zorunda kalmış ve bundan ötürü onuru kırılmış. Bu onur kırıcı davranışı unutmayan Osman Gazi beyliğin başına geçince tekfurdan intikam almak istemiş ve tekfura karşı sefere girişmiş. Dündar Bey ise bu sefere karşı çıkarak "Germiyanoğulları ve etraftaki kafirler zaten düşman ve bu tekfuru da bize düşman edeceksin, yaşayacak yerimiz kalmayacak" demesi üzerine Osman Gazi, Dündar Bey'e yayının tahtası ile vurarak öldürmüştür.

Son dönem Osmanlı tarihçilerinden Hayrullah Efendi ise olayı şöyle anlatmıştır: Dündar Bey ile Osman Gazi arasında bir çekişme olduğunu ve Dündar Bey'in Osman Gazi'nin beyliğini istemeyerek kabullendiğini ve sürekli Osman aleyhine çalıştığını hatta Bilecik tekfuru ile anlaşarak Osman'a suikast tertip ettirdiğini ve bu sebepten ötürü affı kabul edilmeyerek Dündar Bey'in öldürüldüğü belirtilir.