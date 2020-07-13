Oscarlı yıldız paylaştı, Fatma Şahin davet etti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, baklava paylaşımı yapan Oscarlı yıldız Charlize Theron'u Gaziantep'e davet etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, baklava paylaşımı yapan Oscarlı yıldız Charlize Theron'u Gaziantep'e davet etti.

Oscarlı yıldız Charlize Theron, yeni filminin bir sahnesinde büyük bir iştahla yediği baklava için Twitter hesabından, "En iyilerinin Gaziantep'te olduğunu duydum" paylaşımında bulunmuştu. Theron'a cevap yazan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Twitter hesabından, "Öyle bir kez tatmakla olmaz, sizi en iyi baklava için Gaziantep'e davet ediyoruz" paylaşımında bulunarak yıldız oyuncuyu kente davet etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA