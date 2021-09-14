Oscar ödüllü oyuncu Jeff Bridges kanseri yendiğini duyurdu

Zorlu süreci geride bırakan 71 yaşındaki ünlü oyuncu mutlu haberi sevenleriyle paylaştı. Bridges, lenflerindeki kitlenin küçüldüğünü söyleyerek, lenfomayla mücadelenin Covid-19 ile mücadelenin yanında hafif kaldığını savundu. Aktör, henüz aşı olmadan, ocak ayında virüse yakalanmıştı.

"ÇİFT DOZ AŞILIYIM"

"Covid beni mahvetti, çift doz aşılıyım ve artık daha iyi hissediyorum" diyen Bridges, "harika bir terapistle çalıştığını" belirtti. Ünlü oyuncu ailesi ve arkadaşlarının kendisine verdiği destek nedeniyle minnettar olduğunu da ekledi.

"HAYAT KISA VE GÜZEL"

"Cennetin kapısına yaklaşırken, acı dolu anlar yaşarken, sonuçta çoğu zaman mutlu ve neşeli hissettim" diyen Bridges, "Hayat kısa ve güzel. Aşk etrafımızda ve her zaman mevcut" mesajını verdi.

"KIZIMLA DANS EDEBİLECEĞİM"

Bridges, iyileşme sürecinde 35 yaşındaki kızı Haley'nin düğününde yanında yürüme isteğinin daha iyi olmasını sağladığını söyleyerek, "Onunla sadece yürümeyeceğim, aynı zamanda baba-kız oksijen desteksiz dans edebileceğim" dedi.

"BANA LENFOMA TEŞHİSİ KONULDU"

Bridges, 19 Ekim 2020'de kansere yakalandığını açıklamıştı. Ünlü yıldız, "Bana lenfoma teşhisi konuldu. Bu ciddi bir hastalık olmasına rağmen harika bir doktor ekibine sahip olduğum ve iyileşme süresi tahmini iyi olduğu için şanslı hissediyorum" mesajını paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu Aralık 2020'de saçları kazınmış ve sakalları kesilmiş halde objektife gülümsediği fotoğrafı paylaşmış, "İyi hissediyorum. Saçlarımı kazıttım. Monty adında bir köpeğim var. Doğum günümü kutladım, 71 yaşındayım" notunu yazmıştı.

7 KEZ OSCAR ADAYI OLDU

Tam yedi kez Oscar adayı olan Jeff Bridges, Crazy Heart adlı filmdeki performansıyla bu heykelciği kazanmıştı. Jeff Bridges aynı zamanda eşi Susan Geston ile Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor. 1997'de evlenen çiftin üç tane kızı bulunuyor.

Hürriyet - Magazin Haberleri